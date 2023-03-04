Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin file bekçisi Altay Bayındır zorlu mücadele sonrası konuştu.

İŞTE ALTAY'IN SÖZLERİ:

Maça ısınırken taraftarla aramda bir diyalog geçti. Onlara şunu söyledim; biz de Türkiye sınırları içindeki sporcularız, hepimiz aynı yerde mücadele veriyoruz, birlikte daha güzeliz. Bazı şeyleri daha pozitife çekersek, daha güzel olacak.

Unutmamak lazım, zor bir süreçten geçiyoruz ve birlikteyken her şey daha güzel oluyor. İnşallah yaşadığımız şeylerden ders alırız çünkü insanlık başka bir şey.