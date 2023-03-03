Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, mücadele ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayarak son 16 turuna kalmıştı.
Transferde de rakipler! Sevilla Fenerbahçe'nin istediği yıldıza talip
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, İspanyol ekibi ile transferde de rakip oldu. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Sevilla, sarı-lacivertli ekibin istediği yıldız isim için kolları sıvadı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.
İki takım arasındaki ilk maç, 9 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.