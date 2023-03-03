Transferde Fenerbahçe adına son dakika haberleri gelmeye devam ediyor...
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Thiago Alcantara hamlesi!
Fenerbahçe transfer haberi: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Liverpool forması giyen Brezilyalı orta saha Thiago Alcantara'yı gündemine aldı. İşte yıldız isim için Fenerbahçe'nin yaptığı teklif... (FB spor haberi)
Teknik direktör Jorge Jesus, genç futbolcuların yanı sıra tecrübeli oyuncuları da kadrosuna dahil edip tecrübe ile yeni futbolcu adaylarını geleceğe hazırlamak istiyor...
Bu kapsamda adı geçen ve taraftarı heyecanlandıran dünyaca ünlü bir yıldız gündeme geldi: Thiago Alcantara!