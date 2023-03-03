Geçtiğimiz hafta ertelenen Konyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye deplasman yasağı verilmişti. Bunun ardından gelişmeler yaşandı ve sarı-lacivertli kulüp açıklama yaptı. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının erteleme maçında Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, yaşanan trübün olaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı laciverli kulüpten yapılan açıkama,

Fenerbahçemizin geçtiğimiz hafta sonu Arabam.com Konyaspor ile oynadığı maçta tribünlerde yaşanan bazı tezahüratlar sonrasında taraftarlarımıza 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair kanun kapsamında "spor müsabakalarını seyirden men" tebligatları gelmeye başlamıştı.



Süreci yakından takip eden Kulübümüz, resmi akredite derneklerimizden biri olan Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz ile koordineli olarak çalışmalara başladı. Bu bağlamda ülke genelindeki 40 Fenerbahçeli avukatla hukuki destek verilmektedir.



Değerli taraftarlarımızın, kendilerine gelen tebligatlar ile ilgili hukuki sürecin takibi için aşağıda yer alan mail üzerinden bizimle iletişime geçmelerini rica ederiz. ifadeleri yer aldı.