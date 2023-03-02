Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Bayern Münih Fenerbahçeli yıldıza talip oldu!
Ara transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusuna Alman devi Bayern Münih talip oldu. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerde takıma katılacak isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da büyük merak konusu olmuştu.
Yönetim, özellikle bonservis getirisi yüksek olacak futbolcularla ilgili planlamalar yapıyor.