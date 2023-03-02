Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktaladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İdman, pas çalışmalarıyla devam ederken taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.