Sarı-lacivertliler bir yandan şampiyonluğu kovalarken diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu da oluşturmak istiyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ABD'ye açılıyor! Transferde Enner Valencia detayı
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Orta saha takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, rotasını ABD'ye çevirdi. Transferde Enner Valencia detayı dikkat çekiyor. | Fenerbahçe haberleri
Ligde son olarak Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmişti.
Bu galibiyet ile Kanarya, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Galatasaray'a da gözdağı vermiş oldu.