Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Yunan oyun kurucu Tyler Dorsey'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki basketbolcu 2024-2025 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecek.

ABD doğumlu olan ve Yunanistan Milli Takımı forması giyen Tyler Dorsey, 2017 NBA yaz seçmelerinde Atlanta Hawks tarafından kadroya dahil edildi.

Atlanta Hawks formasını 2 yıl giyen ve 56 maça çıkan 1,96 metre boyundaki basketbolcu, 2019'da Maccabi Tel Aviv'le anlaştı.

2021-2022 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Tyler Dorsey, ardından bu sezon başında NBA takımlarından Dallas Mavericks'le anlaşmaya vardı.

NBA'de bu sezon 3 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, aralık ayında serbest kaldı.

Aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı'nın başında da yer alan Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis'le daha önce milli takımda görev alan Tyler Dorsey, bu kez tecrübeli çalıştırıcıyla sarı-lacivertli takımın başarısı için ter dökecek.

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