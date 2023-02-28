UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, yoluna son 16 turunda devam ediyor.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus paniği! UEFA...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde, eşleşme öncesi Jorge Jesus paniği yaşanıyor. Portekizli hocaya UEFA'dan ceza çıkabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Grubu lider tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna kalan sarı-lacivertlilerin seri başı olduğu kura çekimindeki rakibi İspanyol devi Sevilla oldu.
İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.