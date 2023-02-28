FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus Jürgen Klopp'un yıldızını kapıyor! Sezon sonuna söz kesildi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezon sonu için de planlama yapmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, haziran ayında takımdan ayrılacak isimlerin yerini doldurmak için harekete geçti. Bu doğrultuda Kanarya'nın, Premier Lig takımlarından Liverpool'un yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2023- 10:31