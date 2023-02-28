Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus Jürgen Klopp'un yıldızını kapıyor! Sezon sonuna söz kesildi
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezon sonu için de planlama yapmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, haziran ayında takımdan ayrılacak isimlerin yerini doldurmak için harekete geçti. Bu doğrultuda Kanarya'nın, Premier Lig takımlarından Liverpool'un yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler ara transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katmıştı.
Kanarya; Emre Demir, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde ile anlaşma sağladı.