Fenerbahçe'den Zaniolo transferine karşılık! Milan'ın yıldızı imzayı atıyor

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler şu ana kadar Emre Demir, Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydin'i kadrosuna katmıştı. 5 Mart'a kadar 1 ya da 2 transfer daha yapmak isteyen Kanarya'nın gündemine bomba bir isim geldi. Fenerbahçe bu hamleyle birlikte Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferine de cevap vermiş olacak. İşte o isim ve detaylar.... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2023- 10:20