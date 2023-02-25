Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe'den Zaniolo transferine karşılık! Milan'ın yıldızı imzayı atıyor
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler şu ana kadar Emre Demir, Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydin'i kadrosuna katmıştı. 5 Mart'a kadar 1 ya da 2 transfer daha yapmak isteyen Kanarya'nın gündemine bomba bir isim geldi. Fenerbahçe bu hamleyle birlikte Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferine de cevap vermiş olacak. İşte o isim ve detaylar.... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, ligde 45 puanla lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde yer alıyordu.
Kanarya şu ana kadar 21 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 14 galibiyet aldı.