Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Alper Ulusoy olarak açıklandı.
SINIRDA 7 İSİM VAR
Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.