Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe liderlik koltuğunu Galatasaray'dan geri almak istiyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan kanat isteği! İşte gündemdeki 3 futbolcu
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, yönetimden kanat takviyesi istedi. Kanarya'da gündeme gelen 3 futbolcu ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerde bu anlamda transferde sürpriz isimler gündeme gelmeye devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Kanarya'nın son olarak gündemine gelen isimler ise taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte yaşanan gelişmeler...