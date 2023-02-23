Türkiye Futbol Federasyonu'nun transfer dönemini 5 Mart'a çekmesinin ardından Fenerbahçe transferde gaza basmıştı.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Lucas Moura ısrarı! Teklif yükseldi
Devre arası transfer döneminin 5 Mart'a uzatılması ile beraber Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandı. Sarı-lacivertli ekip Tottenham'ın yıldız ismi Lucas Moura için girişimlerini artırdı. Kanarya, oyuncu için teklifi yükseltti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Hakim Ziyech için çok uğraşan ancak oyuncuyu ikna edemeyen Kanarya bir başka süper yıldızın peşinde: Lucas Moura...
Sarı-lacivertliler yaklaşık 1 haftadır Brezilyalı futbolcu için uğraşıyor.