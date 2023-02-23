SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un cezası açıklandı!
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un cezası belli oldu. Sarı lacivertlilerin Süper Lig'de oynadığı Adana Demirspor maçı sonrası kırmızı kart gören Portekizli hocaya 1 maç men cezası verildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.02.2023- 16:59 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023- 17:05
PFDK, deneyimli hocaya 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verdi.
İşte o açıklama:
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.