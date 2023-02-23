Kanarya'da kaleci Altay Bayındır ile Süper Lig'in gol kralı Enner Valencia'nın kontratları sezon sonu bitiyor.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Enner Valencia harekatı! 2. tur görüşmeleri başladı
Devre arası transfer döneminde 3 takviye yapan Fenerbahçe, iç transferde de gaza basmış durumda. Sarı-lacivertli ekip, daha önce anlaşamadığı Altay Bayındır ve Enner Valencia ile tekrar masaya masaya oturmayı planlıyor. Yönetim en kısa sürede iki yıldızla da anlaşmak istiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçeli idareciler bir taraftan dış transferde Lucas Moura gibi bir süper yıldızı renklerine bağlamaya çalışırken diğer taraftan içerde de kontratı bitecek oyuncularla görüşmeleri sürdürecek.
Altay bu isimlerden biri. 24 yaşındaki eldiveni Avrupa'dan birçok kulüp istiyor.