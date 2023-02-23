Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Enner Valencia harekatı! 2. tur görüşmeleri başladı

Devre arası transfer döneminde 3 takviye yapan Fenerbahçe, iç transferde de gaza basmış durumda. Sarı-lacivertli ekip, daha önce anlaşamadığı Altay Bayındır ve Enner Valencia ile tekrar masaya masaya oturmayı planlıyor. Yönetim en kısa sürede iki yıldızla da anlaşmak istiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2023- 06:40