FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan ayrılığa veto: Şimdi gidemez!

Fenerbahçe'de forma giyen isimlerin değeri yükselmeye devam ediyor. Birçok oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un takıma gelişi ile beraber performans yükseltti. Portekizli çalıştırıcı sayesinde bazı oyunculara Avrupa'dan yüksek derecede ilgi var. Jesus, bu oyunculardan birisinin ayrılığını veto etti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2023- 06:40