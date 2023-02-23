Fenerbahçe'de transfer süreci hızla ilerliyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan ayrılığa veto: Şimdi gidemez!
Fenerbahçe'de forma giyen isimlerin değeri yükselmeye devam ediyor. Birçok oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un takıma gelişi ile beraber performans yükseltti. Portekizli çalıştırıcı sayesinde bazı oyunculara Avrupa'dan yüksek derecede ilgi var. Jesus, bu oyunculardan birisinin ayrılığını veto etti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip devre arası transfer döneminin 5 Mart'a uzatılması ile çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Jorge Jesus, kadroya hücum yönü kuvvetti bir ismin takviye edilmesini yönetime iletti.