Fenerbahçe Süper Lig'de erteleme maçında Konyaspor'u konuk edecek.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Konyaspor maçında sürpriz tercih!
Fenerbahçe, Süper Lig'de erteleme maçında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertlilerde zorlu karşılaşma öncesi ilk 11 büyük ölçüde belli oldu. Teknik Direktör Jorge Jesus'un kadroda sürpriz tercihler yapacağı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Zorlu karşılaşma 25 Şubat Cumartesi günü oynanacak.
Mücadele saat 19.00'da başlayacak.