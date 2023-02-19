Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü! Jorge Jesus...

Ülkemizi yasa boğan depremin ardından Süper Lig yeniden başlıyor. Fenerbahçe bu geri dönüşte Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler mücadele öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin bu noktada ki fikstürü ise oldukça zor. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2023- 10:39