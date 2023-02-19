Fenerbahçe, liglerin yeniden başlamasıyla birlikte yoğun bir tempoya girmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü! Jorge Jesus...
Ülkemizi yasa boğan depremin ardından Süper Lig yeniden başlıyor. Fenerbahçe bu geri dönüşte Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler mücadele öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin bu noktada ki fikstürü ise oldukça zor. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe, liglerin yeniden başlamasıyla birlikte yoğun bir tempoya girmeye hazırlanıyor.
Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki hafta sonu yeniden sahaya çıkacak ve kaldığı yerden mücadelesine devam edecek.
24 Şubat'ta Kanarya'nın, Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi belli olacak.