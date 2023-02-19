Bu sezon toplam 16 resmi maçta süre alabilen Serdar Dursun, 10 Süper Lig, 4 Avrupa Ligi eleme ve 2 de Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmasına çıktı.
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Bu sezon toplam 16 resmi maçta süre alabilen Serdar Dursun, 10 Süper Lig, 4 Avrupa Ligi eleme ve 2 de Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmasına çıktı.
Serdar Dursun, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un planlarında yer almayan tecrübeli futbolcu, forvete yapılan Batshuayi ve Pedro transferlerinin ardından ise Avrupa listesinden çıkarıldı ve daha sonra kendisine takım aramaya başladı.