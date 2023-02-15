Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli isim Brezilya yolcusu! O rakamdan vazgeçecek
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde flaş bir ayrılığın gerçekleşeceği belirtildi. Kanarya'da o ismin Brezilya yolcusu olduğu öğrenildi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerde takıma dahil olacak oyuncuların yanı sıra gidecek isimler de büyük önem taşıyor.
Bu doğrultuda Kanarya'da flaş bir veda kapıda.