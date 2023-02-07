Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - F.Bahçe'de hareketli saatler! Hedefteki isimler Borini Aubameyang ve Coutinho
Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, son oynanan Adana Demirspor mücadelesinde aldığı beraberlik ile yara aldı. Tedavi için hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, 3 yıldız ismi hedefine aldı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip son olarak Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
Ara transferin bitmesine bir gün kala Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor...