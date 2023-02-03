Kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de üst üste ayrılıklar yaşanacak.
Jorge Jesus raporunu verdi! Fenerbahçe'de 5 futbolcuya yol göründü
Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertlilerde kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik patron Jorge Jesus'un raporuna göre harekete geçen yönetim, gözden çıkartılan isimlerle yollarını ayıracak. İşte o isimler....
Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertlilerde moraller bozuk.
Lider Galatasaray'ın da kazanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin zirveyle arasındaki puan farkı 6 oldu.