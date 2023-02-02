Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı. Maçtan sonra sarı-lacivertli kulüpten sosyal medya üzerinden sert bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda "Ofsaytımsı ile başlayan süreç "elimsi" ile devam etti! bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek!" ifadesi kullanıldı.