Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Altay Bayındır'ın pozisyonu gündem yarattı!

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekibin file bekçisi Altay Bayındır'ın bir pozisyonda topu ceza sahası dışında tuttuğunu ifade eden taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2023- 21:19 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023- 21:25