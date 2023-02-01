Ara transfer döneminin hızlı kulübü Fenerbahçe'den önemli bir hamle daha geldi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye 19'luk sol açık! Genç avı devam ediyor
Devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle birlikte kadrosunu güçlendirmek ve şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi. Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, rotasını Danimarka'ya çevirdi. İşte gündemdeki genç yetenek... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler rotasını Danimarka'ya çevirdi.
Takvim'in haberine göre; Kanarya, FC Nordsjaelland takımında forma giyen Ganalı sol açık Ernest Nuamah için girişimlere başladı.