FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Dünya devi Arda Güler'e hayran kaldı! Kasımpaşa maçında...

Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde takibini sürdürüyor. Kanarya'da ligin 21. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında farklı bir şekilde sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Maçta 4 gol atan Enner Valencia'nın performansı dikkat çekti. Öte yandan en çok konuşulan isimlerden birisi de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler'di. Genç yıldızı dünya devi de izledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2023- 10:29