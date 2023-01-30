Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngiliz devi F.Bahçeli isme kancayı taktı!
Sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Bir yandan kadro takviyelerine devam eden sarı-lacivertli ekip, diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. İngiliz devleri, Kanarya'nın yıldız isimlerinden bir tanesine kancayı taktı. İşte haberin detayları. | (Ali GENÇ - A SPOR DIŞ HABERLER)
Şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip devre arasında bazı bölgelere takviye yapmak istiyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine harekata geçen Kanarya, ilk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i kadrosuna katmıştı.