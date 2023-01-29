Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir'in geliş saati belli oldu. Genç oyuncu, yarın saat 17.30'da İstanbul'da olacak.

BU SEZON 2 MAÇA ÇIKTI!

Emre Demir, bu sezon Barcelona B takımında 2 maçta forma giydi. Genç oyuncu bu maçlarda gol ve asist katkısı yapamadı.

Emre, geçtiğimiz sezonun ortasında Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. 19 yaşındaki oyuncu, sezon sonu Katalan ekibine katılmıştı.

Emre'nin bonservis değeri 1.5 milyon euro olarak biliniyor. 19 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu konumunda..