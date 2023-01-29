Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı lacivertliler rakibini 5-1'le geçerken maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Önemli olan galip gelmekti. Skorun bir önemi yoktu. Tabii ki 5-1 gibi net bir skor alınca bu daha da iyi oluyor."

"Valencia bugün 4 gol attı ama 4 gol atmakla kalmadı, kariyerindeki en çok gole ulaştığı sezona ulaştı ve sezonun bitmesine çok uzun zaman var. Hem 4 gol attı, hem de şimdiden çok fazla gol sayısına ulaştı."

"2. golde sevindim çünkü güzel bir oyun sonrası geldi. Bu sebepten dolayı çok mutlu oldum. Takımım o anda akıllılık etti. Neredeyse ben bile aksiyonun içinde yer alacaktım."

"Adana Demirspor'un çok fazla iyi ve kaliteli oyuncusu var. Zor bir maç bekliyorum. Kendi kalitemize inanıyoruz."