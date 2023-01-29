Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sarı lacivertliler lider Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybı yapmak istemiyor. Zorlu maç öncesinde Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sarı lacivertliler lider Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybı yapmak istemiyor. Zorlu maç öncesinde Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda Güler, Valencia, Batshuayi.

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Graovac, Tirpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

LİGDE 40. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 40. kez mücadele edecek. Geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken, 4 kez de Kasımpaşa 3 puanı hanesine yazdırdı. 4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe bu sezon ligin ilk maçında deplasmanda oynadığı karşılaşmada ise rakibini 6-0'lık skorla geçmişti.

9 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Kasımpaşa maçı öncesi sarı-lacivertli takımda sarı kart ceza sınırında bulunan 9 futbolcu dikkat çekiyor. Ceza sınırında olan Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Atilla Szalai, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Emre Mor, Michy Batshuayi ve Miha Zajc, Kasımpaşa maçında sarı kart görmesi halinde 22. haftada deplasmanda oynanacak Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek.