Süper Lig'de 21. hafta heyecanı sona erdi. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Enner Valencia'nın coştuğu maçta sarı lacivertliler Kadıköy'de rakibini 5-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı sona erdi. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Enner Valencia'nın coştuğu maçta sarı lacivertliler Kadıköy'de rakibini 5-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

Kanarya'ya 3 puanı getiren golleri 37, 39, 52 ve 69. dakikadalarda Enner Valencia, 90+2'de Michy Batshuayi kaydetti.

Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 24'te Fall'dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 44 yaptı. Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.

ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı. Yıldız oyuncu 71 dakika sahada kalırken bir şutu direkten döndü.

VALENCIA ARAYI AÇTI

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Enner Valencia, attığı 4 golle birlikte gol sayısını 19'a yükseltti. Valencia'nın en yakın takipçisi Fabio Borini ise 12 golde bulunuyor. Valencia'nın Süper Lig'de bu sezon 4 de asisti bulunuyor.