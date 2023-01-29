Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe bugün evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sahasında Galatasaray'a 3-0 yenildikten sonra çıktığı iki kritik deplasman maçında Gaziantep ve Ümraniye'yi 2-1'lik skorlarla geçen Kanarya sarsıntıyı çabuk atlatmıştı. Bu akşam Kasımpaşa'yı da mağlup ederek serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Jorge Jesus da öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirerek baştan sona maça odaklanmalarını istedi. Tatmin etmeyen oyunlarını da üst seviyelere çıkarmaları gerektiğini söyledi.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Arda Güler, Zajc, Emre Mor, Batshuayi, Valencia.

Kasımpaşa: Erdem, Tirpan, Sadık, Donk, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Fall, Aytaç, Bahoken.

SAMET İLE DEVAM EDECEK

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus bugünkü mücadelede savunma hattını değiştirmeyecek. Ümraniyespor karşılaşmasındaki gibi Ferdi sağ bekte, Lincoln sol bekte oynayacak. Göbekte yeni transfer Samet Akaydin ile Attila Szalai görev yapacak. Portekizli hocanın son haftalarda eleştirilen İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'yi oynatması beklenmiyor. Yerlerine genç Arda Güler ile Miha Zajc sahada olacak. Jesus yine Michy Batshuayi ile gol kralı Enner Valencia'yı birlikte kullanacak