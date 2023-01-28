Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Miguel Crespo gidiyor Manchester United'ın yıldızı geliyor

Fenerbahçe sezon sonunda dev bir transfer operasyonu yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda orta sahaya önemli bir hamle yapma kararı aldı. Kanarya'da, Avrupa'dan talipleri olan Miguel Crespo ile yolların ayrılacağı ve Manchester United'ın yıldız oyuncusunun kadroya katılacağı ifade edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2023- 10:02