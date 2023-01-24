Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve yarışında kritik bir deplasman galibiyeti aldı. Sarı lacivertliler, Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonrası Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe'yi değerlendirdi. İşte o yazı...
Ömer Üründül Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını yorumladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)
ÖMER ÜRÜNDÜL - JESUS'A RAĞMEN GELEN GALİBİYET
Dün gece yine ilginç bir maça sahne oldu. Kritik karşılaşmada F.Bahçe, ilk yarıda genelde iyi bir futbol sergiledi.
Bilhassa ilk 15 dakika içinde çok tehlikeli ve etkili ataklar geliştirdiler. 3-4 gol kaçtı…