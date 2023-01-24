Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Ahmet Çakar Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Batshuayi ve Glumac (k.k.) kaydetti.