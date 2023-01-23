Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Ümraniyespor'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmenin peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımı ise aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Ümraniyespor'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmenin peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımı ise aspor.com.tr adresinde...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Kartal Kayra, Oğuz, Onur Ayık, Bettaieb, Umut Nayir.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi.

LİGDE 2. RANDEVU

Fenerbahçe ile Ümraniyespor bu müsabaka ile birlikte Süper Lig'de 2. kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler bu sezonun ilk maçında konuk ettiği kırmızı-beyazlı rakibi ile 3-3 berabere kaldı.

İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşirken, Ümraniyespor iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanarak tur atlamıştı.



DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 8 maça çıktı. Bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 16 puan topladı. Rakip filelere 18 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü. Fenerbahçe deplasmanda son olarak karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.