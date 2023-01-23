F.Bahçe'de 2 yıldız Ümraniye maçında yok!
Jorge Jesus: Zor bir maç olacak
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F.Bahçe'de 2 yıldız Ümraniye maçında yok! F.Bahçe'de 2 yıldız Ümraniye maçında yok! 18:58
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Ümraniyespor - F.Bahçe | CANLI Ümraniyespor - F.Bahçe | CANLI 17:56
Ümraniyespor - F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu Ümraniyespor - F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu 17:53
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