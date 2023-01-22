Sarı-lacivertlilerde yerli kaleci geleceği sona ermek üzere…
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - F.Bahçe kaleci avına çıktı! Gelenek sona erecek
Transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe, kalesini yabancı bir file bekçisine teslim edebilir. Altay Bayındır ile sözleşme görüşmelerinde tıkanma noktasına gelen sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Barcelona'nın yedek kalecisi Inaki Pena'yı listesine aldı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertlilerde yerli kaleci geleceği sona ermek üzere…
Fenerbahçe, Altay Bayındır ile sözleşme yenileme görüşmelerinde ilerleme kaydedemedi.
Kanarya bunun üzerine yabancı kalecileri de gündemine aldı.