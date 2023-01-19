Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'inde önemli rotasyona gitti.

Portekizli teknik adam, Gaziantep FK maçına göre ilk 11'inde 8 değişiklik yaptı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, söz konusu müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Enner Valencia, Samet Akaydın ve Attila Szalai dışındaki tüm futbolcuları değiştirdi.

Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi ve Emre Mor yedekler arasında yer alırken, Ezgjan Alioski ile Miguel Crespo kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yerine ise İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi Samuel, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Diego Rossi, Arda Güler ve Joshua King ilk 11'de görev yaptı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Luan Peres, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Bruma, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ise yedekler arasında şans bekledi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro ile kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci kadroya giremedi.

İSMAİL YÜKSEK 3 AY SONRA

Fenerbahçe'nin genç orta sahası İsmail Yüksek, 90 gün sonra ilk 11'de forma giydi.

23 yaşındaki oyuncu, son olarak 22 Ekim tarihinde ligin 11. haftasında Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de görev yapmıştı.

İsmail, Türkiye Kupası'nda 1, ligde ise 4 mücadelede kadroda olmasına rağmen süre almadı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, maça ilk 11'de başladı.

Sakatlığı sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalan 17 yaşındaki yıldız isim, 78 gün sonra ilk 11'de forma giydi.

Arda, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde 3 Kasım 2022 tarihinde Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de oynamıştı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını kupa maçında yalnız bırakmadı.

Müsabakayı, 30 bine yakın taraftar statta takip etti.

BRUMA YEDEKLER ARASINDA

Fenerbahçe'nin Portekizli kanat oyunsucu Bruma, yedekler arasında yer aldı.

Teknik direktör Jorge Jesus, ligin ilk yarısında yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı çıkartılmayan Bruma'yı maç kadrosuna dahil etti.