Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman 1.5 saat sürdü.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 13.01.2023- 13:21
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Futbol A Takımı, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.