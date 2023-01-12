Derbide Galatasaray'a 3-0'lık sonuçla kaybeden Fenerbahçe'de moraller bozuk.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Firmino önerisi! Jorge Jesus'un kararı...
Fenerbahçe transfer haberi: Devre arasında santrfor hattını güçlendirmek isteyen Kanarya'ya sürpriz bir öneri geldi. Sezon sonunda Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan Roberto Firmino'nun Fenerbahçe'ye önerildiği ifade edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle birlikte yeniden şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelmek istiyor.
Bu bağlamda çalışmalarına başlayan Kanarya, Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i renklerine bağladı.