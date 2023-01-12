Süper Lig'de son haftalarda yara alan Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a kaybetti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jesus yönetime isim verdi! Süper Lig'in İtalyan yıldızını istiyor
Süper Lig'de son haftalarda kaybettiği puanlar ile liderlik koltuğundan 4 puan uzaklaşan Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Samet Akaydin'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine Süper Lig'in İtalyan yıldızını listeye aldı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
18. haftada evinde sarı-kırmızılı ekibi ağırlayan Kanarya, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti.