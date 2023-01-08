FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu Galatasaray derbisi sonrası konuştu! "Büyük hayal kırıklığı"
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip dev derbiyi 3-0 kazandı. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, mücadeleden sonra kritik açıklamalarda bulundu. İşte Ferdi'nin sözleri... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2023- 21:34
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip dev derbiyi 3-0 kazandı. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, mücadeleden sonra kritik açıklamalarda bulundu.
İŞTE FERDİ KADIOĞLU'NUN SÖZLERİ:
Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız.