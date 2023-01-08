Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı alarmı! 6 isim sınırda
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçta kozlarını paylaşacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekipten 4, sarı-lacivertli ekipten ise 2 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İşte derbide sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta görev yapamayacak isimler...
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın ilk derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Maçta Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Abay yapacak.