"Hocaların derbisi" Usta yazarlar böyle yorumladı!
Jesus'tan derbi motivasyonu! "Onlardan iyisiniz"
7 Ocak 2023 Döviz Kuru!
6 Ocak 2023 gram altın ne kadar?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Ezeli rakipten Weghorst hamlesi! Ezeli rakipten Weghorst hamlesi! 23:12
Ezeli rakipten Weghorst hamlesi! Ezeli rakipten Weghorst hamlesi! 23:06
Jesus'un dikkat çeken istatistiği! Derbilerde kendi sahasında... Jesus'un dikkat çeken istatistiği! Derbilerde kendi sahasında... 22:58
Aslan'da 3 yolcu birden! Aslan'da 3 yolcu birden! 22:51
Timur'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Timur'dan F.Bahçe derbisi sözleri! 22:51
Kartal'da Kasımpaşa maçında 5 eksik! Kartal'da Kasımpaşa maçında 5 eksik! 22:51
Daha Eski
Abou'da flaş gelişme! F.Bahçe ve... Abou'da flaş gelişme! F.Bahçe ve... 22:50
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 22:50
Garces'ten Beşiktaş açıklaması! Transfer... Garces'ten Beşiktaş açıklaması! Transfer... 22:50
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 22:49
Juventus'tan Sandro kararı! Juventus'tan Sandro kararı! 22:49
İlk teklif geri çevrildi! İşte o rakam... İlk teklif geri çevrildi! İşte o rakam... 22:49
SON DAKİKA