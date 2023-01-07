Fenerbahçe'de Jorge Jesus, derbiye bir gün kala taktik planların yanı sıra terapi çalışmalarına hız verdi...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Galatasaray derbisi sözleri! "Onlardan iyisiniz"
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Ligde ikinci sırada bulunan sarı lacivertli ekip, ezeli rakibini yenerek liderlik koltuğuna yeniden oturmayı planlıyor. Zorlu maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımla konuşma gerçekleşti. İşte detaylar...
Oyuncularını aşırı stresten uzak tutmak isteyen Portekizli çalıştırıcının, Samandıra'da yaptığı konuşmalarda, "Panik yapmayın."
"Sadece 3 puanlık bir maç oynayacağız."