Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Zemine isyan eden genç futbolcu, "Gerçekten zor bir maçtı. Bu sahada top oynamak imkansızdı" dedi.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Zemine isyan eden genç futbolcu, "Gerçekten zor bir maçtı. Bu sahada top oynamak imkansızdı. Galatasaray maçı çok önemli olacak. Mutluyum, derbide oynayacağım. 1 sarı kart daha görsem cezalı olacaktım" dedi.