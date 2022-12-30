Sivasspor - Galatasaray müsabakasında hakem Erkan Özdamar'ın VAR'dan iptal ettiği gol ile birlikte kamuoyunda yoğun tartışma ortamı hakim oldu. Fenerbahçe, gündeme dair konularla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap!
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 16. hafta müsabakaları ile devam etti. Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maça Erkan Özdamar'ın Sivasspor'un attığı golü VAR incelemesi ardından iptal etmesi damga vurdu. Kamuoyunda tartışmalara sebep olan pozisyonun ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenledi. İşte Ali Koç'un o sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
"ENDİŞELERİMİZ TAVAN YAPTI"
Uzun süre sonra hiç istemediğimiz bir konuyla ilgili sizlerle beraberiz. Dikkat edenler olmuştur, son zamanlarda 3 defa, biri 5 Kasım, biri 24 Kasım, biri de 28 Kasım'da olmak üzere MHK ile ilgili hoşumuza gitmeyen kokular aldığımızı ifade etmiştim. Sivasspor-Galatasaray maçından sonra endişelerimiz tavan yaptı, zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır. Sivasspor'a ve onların rakiplerine de dezavantaj sağlamıştır. Bu iki takımı ilgilendiren durum değil.