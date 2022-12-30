Spor Toto Süper Lig'de heyecan 16. hafta müsabakaları ile devam etti. Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maça Erkan Özdamar'ın Sivasspor'un attığı golü VAR incelemesi ardından iptal etmesi damga vurdu. Kamuoyunda tartışmalara sebep olan pozisyonun ardından Fenerbahçe basın toplantısı yapacağı duyuruldu. Peki, Fenerbahçe basın toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe basın toplantısı canlı izle - A Spor canlı yayın...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray 29 Aralık Perşembe günü karşı karşıya geldi. Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın 50. dakikasında Sivasspor'un VAR kararı ile iptal edilen golü ardından sosyal medya ve kamuoyunda tartışma hakim oldu. Fenerbahçe, Galatasaray maçının ardından 15:00'da basın toplantısı yapılacağını duyurdu. Futbolseverler basın toplantısını canlı izlemek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Fenerbahçe basın toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basın toplantısı canlı izle - A Spor canlı yayın...

FENERBAHÇE BASIN TOPLANTISI - CANLI İZLE

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FENERBAHÇE BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda gündeme dair açıklama yapılacağını açıkladı. Basın toplantısı saat 15:00'da A Spor ve FB TV'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BASIN TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor müsabakasında yaşanan ve kamuoyunda tartışmaya sebep olan VAR'dan iptal edilen Sivasspor golü toplantının ana gündem maddesi olacak.