Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Joshua King: Keyif alıyorum!
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Joshua King açıklamalarda bulundu. Norveçli golcü, "Fenerbahçe'de oynadığım oyundan keyif alıyorum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Uzun bir maraton var, şimdi sonraki maça hazırlanacağız. Kim oynarsa oynasın biz beraber çalışıyoruz. Bugün de gollerimizi attık. Serdar Dursun da golünü attı mutluyum. Fenerbahçe'de oynadığım oyundan keyif alıyorum.