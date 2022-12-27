Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Joshua King, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Uzun bir maraton var, şimdi sonraki maça hazırlanacağız. Kim oynarsa oynasın biz beraber çalışıyoruz. Bugün de gollerimizi attık. Serdar Dursun da golünü attı mutluyum. Fenerbahçe'de oynadığım oyundan keyif alıyorum.