Fenerbahçe, yarın akşam Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.